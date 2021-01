Kaag geeft Islamic Relief geen subsidie

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) heeft besloten toch geen subsidie te geven aan de organisatie Islamic Relief Worldwide (IRW)

Volgens Kaag heeft de liefdadigheidsinstelling mogelijk banden met de Moslimbroederschap. Vanaf januari dit jaar zou vanuit het ministerie ruim 37 miljoen euro worden verdeeld onder vier organisaties, waaronder IRW.

In een brief aan de Tweede Kamer laat Kaag weten die subsidie toch niet te verlenen. De Moslimbroederschap is een groep die volgens Kaag "streeft naar islamisering van de samenleving door missie-activiteiten, religieuze opvoeding en welzijnswerk".

De bewindsvrouw schrijft dat ze op 14 december voor het eerst hoorde over de mogelijke banden tussen IRW en de Moslimbroeders. Daarna heeft ze "informatie ingewonnen bij andere donoren".



"Op basis van deze informatie heb ik besloten geen subsidie te verlenen aan Islamic Relief Worldwide," aldus Kaag.

Duitsland zette de subsidie aan de organisatie eerder al stop, om dezelfde redenen. De uitspraak van de Duitse regering heeft Kaag meegenomen in haar eigen besluit, schrijft ze.

