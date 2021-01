Landelijke avondklok Marokko met twee weken verlengd

De lockdown en avondklok die sinds 23 december in Marokko gelden worden met twee weken verlengd.

Dat heeft de regering vandaag bekend gemaakt. De maatregelen tegen het coronavirus golden aanvankelijk voor een periode van drie weken en zouden na de recente verlenging vandaag worden beëindigd.

De landelijke lockdown omvat een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten. In besmettingshaarden Casablanca, Marrakech, Agadir en Tanger is de horeca helemaal op slot.

De maatregelen werden eind december ingevoerd om te voorkomen dat vieringen rondom de feestdagen zouden leiden tot ongewenste bijeenkomsten. Vooral Agadir en Marrakech zijn tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling populair onder toeristen.



In Marokko gold sinds de zomer een intelligente lockdown waarbij autoriteiten lokaal coronamaatregelen invoeren in regio's waar het virus de kop op doet.

Britse coronamutatie

De gevreesde gemuteerde coronavariant is maandagavond voor het eerst geregistreerd in Marokko. Het betreft een Marokkaanse man uit Ierland die bij aankomst in de haven van Tanger-Med positief werd getest op het coronavirus. De man is voor isolatie overgebracht naar Casablanca.



De Britse variant van het coronavirus dook voor het eerst op in het Verenigde Koninkrijk (VK) en lijkt veel besmettelijker te zijn dan eerdere varianten en dat zorgt internationaal voor bezorgdheid.

De afgelopen weken hebben zorgautoriteiten extra maatregelen getroffen om import van gemuteerde coronavarianten te voorkomen. Maandagavond is al het vliegverkeer vanuit Australië, Brazilië, Ierland en Nieuw-Zeeland stilgelegd. Het verkeer vanuit het VK, Denemarken en Zuid-Afrika werd eerder al aan banden gelegd.



Vaccinatiecampagne

De de langverwachte vaccinatiecampagne in Marokko heeft vertraging opgelopen als gevolg van leveringsproblemen met het Chinese vaccin van Sinopharm. Naar verluidt zijn zorgautoriteiten inmiddels gesprekken gestart met andere leveranciers.



Marokko wil zo snel mogelijk starten met de landelijke vaccinatiecampagne en circa 25 miljoen mensen kosteloos inenten, als eersten mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen.

Marokko heeft 65 miljoen vaccins besteld van Sinopharm en van Oxford-Astra/Zeneca en een particuliere onderneming gaat mogelijk het Chinese vaccin in Marokko produceren.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 460.000 besmettingen vastgesteld, waaronder 7.970 doden.

