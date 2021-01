Marokkaanse militair omgekomen bij geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek

Maandag zijn opnieuw twee militairen van de VN-vredesmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) gesneuveld.

Het gaat om militairen uit Marokko en Gabon die om het leven kwamen toen hun konvooi nabij de stad Bangassou in het zuiden van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) in een hinderlaag viel van rebellen. Bangassou -op 750 kilometer ten oosten van hoofdstad Bangui- werd enkele dagen geleden door de VN-vredesmacht heroverd op de rebellen.

Sinds het begin van het offensief van de rebellen enkele weken geleden zijn nu al zeven blauwhelmen gedood in het land. Maandag is bevestigd dat president Faustin-Archange Touadéra is herkozen.

Sinds het losbarsten van het offensief van de rebellen eind vorig jaar zijn er nu al zeven militairen van de vredesmacht Minusca omgekomen in de CAR. Met dat offensief willen de rebellen oprukken naar de hoofdstad Bangui om er de internationaal erkende president Faustin-Archange Touadéra van de macht te verdrijven. Maandag is hij officieel uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen en begint hij aan zijn tweede ambtstermijn.



De rebellen bestaan uit een aantal elkaar vijandig gezinde milities die de krachten hebben gebundeld om de macht over te nemen. Ze willen oprukken en zouden van plan zijn om de voormalige president François Bozizé opnieuw aan de macht te brengen.

Bozizé regeerde de CAR tussen 2003 en 2012 met harde hand en werd verdreven. Sindsdien heerste er grote chaos in het land en was tussenkomst van de VN-vredesmacht noodzakelijk.



De Minusca of VN-vredesmacht telt ongeveer 14.000 militairen en politieagenten en is sinds 2014 aanwezig in de CAR. De relatief grote vredesmacht zou in staat moeten zijn te verhinderen dat de rebellen de macht overnemen.

Daarnaast kan de regering ook rekenen op enkele honderden militairen uit Rwanda en Russische huurlingen.



