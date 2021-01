Komkommertijd bij ACM: 'Mo Bicep moet stoppen met kopen nepvolgers'

Voor de allereerste keer heeft de Autoriteit Consument & Mark (ACM) een bedrijf op de vingers getikt voor het "misleiden" van consumenten via neplikes en nepvolgers.

Het gaat om de webwinkel Bicep Papa, het bedrijf van de bekende vlogger Mo Bicep. Als het bedrijf er niet mee stopt, wordt een dwangsom opgelegd die kan oplopen tot 100.000 euro, meldt RTL Nieuws.

Mo Bicep, die op YouTube 96.500 volgers heeft, maakt fitnessvlogs en verkoopt via de website onder meer proteïnerepen en eiwitpoeder. Het bedrijf heeft tegen de ACM gezegd dat het inmiddels is gestopt met het kopen van neplikes en nepvolgers.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, stelt dat tussen september 2018 tot en met augustus 2020 98.000 volgers en 27.000 likes zijn gekocht.



Neplikes

Door het gebruik van neplikes en nepvolgers kan een positiever beeld van het bedrijf en de producten worden geschetst dan hoe het in werkelijkheid is. Hierdoor worden consumenten misleid en dat is verboden.

"Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de informatie die zij online zien over de kwaliteit en populariteit van webwinkels en hun producten. Met het bewust inzetten van neplikes en nepvolgers worden consumenten misleid. Wij geven hiermee een duidelijk signaal af aan zowel aanbieders als gebruikers van neplikes en nepvolgers: dit moet stoppen", zegt Van Houten.



Vijftig likes voor een tientje

Techbedrijven zoals Instagram, Facebook en Twitter proberen zelf ook neplikes en nepvolgers tegen te gaan. Zo schikte Instagram in 2019 met een Nieuw-Zeelands bedrijf dat volgens het socialmediaplatform geautomatiseerde likes verkocht aan gebruikers.

De prijzen varieerden van vijftig likes voor een tientje tot 2000 likes voor honderd dollar per week.



Nepvolgers

Een nepvolger herken je vaak aan het type posts en het profiel. Het gaat vaak om bots. De nepaccounts hebben meestal geen profielfoto, geen eigen posts en laten alleen maar spam achter. De reacties bestaan uit onzinnige opmerkingen of andere opmerkingen die niets te maken hebben met de post.

Nepvolgers kun je zelf kopen, maar ook anderen kunnen dat doen. Zo bleek een jaar geleden dat Ajax van alle Nederlandse clubs de meeste nepvolgers op Twitter had, maar onduidelijk was of de club dat zelf had gedaan.

