Recordaantal coronadoden in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is afgelopen etmaal een recordaantal mensen overleden door het coronavirus. De voorbije 24 uur stierven 1610 mensen.

Het vorige record dateert van een kleine week geleden. Toen bezweken 1564 mensen na een coronabesmetting. Het was toen voor het eerst sinds het begin van de uitbraak dat meer dan 1500 slachtoffers op een dag overleden.

Het totale aantal coronadoden in het zwaarst getroffen Europese land is inmiddels gestegen tot boven de 91.000 en het aantal besmettingen ligt boven de 3,4 miljoen. Er kwamen in 24 uur 33.355 gevallen bij.

Het VK ligt voor op de andere Europese landen qua vaccinaties. Ruim 4,25 miljoen Britten hebben een prik gehad.

© ANP 2021