Washington beschuldigt China van genocide tegen Oeigoeren

De Verenigde Staten hebben de Chinezen beschuldigd van genocide tegen de moslimminderheid Oeigoeren.

De ongekend felle maar terechte uithaal komt van de Amerikaanse buitenlandminister Pompeo, op zijn laatste volle dag in functie.

De bewindsman zegt dat de machthebbers in China misdaden tegen de menselijkheid en volkenmoord begaan in de westelijke regio Xinjiang. Die zouden gericht zijn tegen de Oeigoeren, maar ook tegen andere minderheden.

Pompeo noemde het Chinese optreden een belediging voor het Chinese volk en voor beschaafde landen overal op aarde. Hij waarschuwde voor de gevolgen van Chinese invloed in de vrije wereld.



China en het communistische regime moeten ter verantwoording worden geroepen, vindt hij. Als het de Chinese communistische partij wordt toegestaan ​​om genocide en misdaden tegen de menselijkheid tegen haar eigen volk te plegen, kan ze zich aangemoedigd voelen de vrije wereld iets aan te doen "in de niet zo verre toekomst", waarschuwde hij.

De minister drong er bij alle internationale organen, inclusief rechtbanken, op aan om zaken aan te spannen tegen de behandeling van de Oeigoeren door China. Hij sprak het vertrouwen uit dat de Verenigde Staten de druk blijven opvoeren.



Mensenrechten

Pompeo dient onder de Republikeinse president Trump, die woensdag wordt opgevolgd door de Democraat Biden. In de verkiezingscampagne van de komende president was de behandeling van de Oeigoeren ook al als genocide omschreven.

Ook kondigde Biden al aan zich meer op mensenrechten te gaan richten. Waarnemers stellen dan ook dat de nieuwe regering-Biden deze verklaring van Pompeo mogelijk zal toejuichen, in tegenstelling tot veel andere recente stappen van de vertrekkende bewindsman.



Mensenrechtengroeperingen zeggen dat zeker een miljoen Oeigoeren en andere overwegend Turkssprekende moslims zijn opgesloten in kampen in Xinjiang. Getuigen en activisten zeggen dat China probeert de Oeigoeren met geweld te integreren door islamitische gebruiken uit te roeien, onder meer door moslims te dwingen varkensvlees te eten en alcohol te drinken, wat verboden is door hun geloof.

China ontkent dat ten stelligste. Peking beweert dat de kampen opleidingscentra zijn, bedoeld om de aantrekkingskracht van islamitisch extremisme te verminderen.



Dwangarbeid

China ligt internationaal al langer onder vuur om de onderdrukking van de Oeigoeren. Ze moeten dwangarbeid in fabrieken en op plantages verrichten en ongeveer een miljoen Oeigoeren zitten vast in zogenoemde heropvoedingskampen. De autonome regio Xinjiang is de belangrijkste katoenproducent van China.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft 2020 een afgrijselijk jaar voor de mensenrechten in China genoemd, onder meer vanwege de wrede vervolging van de islamitische bevolkingsgroep.

In Nederland probeert het kabinet met symboolpolitiek Nederlandse kleding- en textielbedrijven in het Chinese Xinjiang aan te moedigen om de regio te verlaten. Een meerderheid van de Kamer steunde begin december een motie van die strekking van GroenLinks.

© ANP 2021