Minister Aamara: Alle Marokkaanse kuststeden bedreigd door overstromingen

Alle Marokkaanse kuststeden zullen in de nabij toekomst worden bedreigd door overstromingen

Dat zei Minister Abdelkader Aamara (Ministerie van Uitrusting, Transport, Logistiek en Water) maandag tijdens een sessie in de Tweede Kamer.

De PJD-minister zei dat ook steden als Agadir, Tanger, Casablanca en anderen kuststeden getuige zullen zijn van een zogenaamde "regengolf" als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering.

De minister zei dat veel kuststeden momenteel werken aan het vernieuwen van rampenplannen om de economische gevolgen van overstromingen in de toekomst te beperken.



Wateroverlast

Meerdere steden in Marokko waren begin dit jaar getuige van overstromingen als gevolg van hevige regenval en slechte infrastructuur. De riolering in veel steden kon de hoeveelheid regenwater niet aan. Het regenwater belemmerde in Casablanca het verkeer in meerdere wijken.

In veel steden stonden straten blank en raakten woningen overstroomd. De materiële schade is groot. In Casablanca zijn meerdere woningen ingestort, minstens drie mensen kwamen daarbij om het leven.



Ook het openbaar vervoer in de economische hoofdstad kon de dienstregeling niet voortzetten omdat bussen en trams vast kwamen te zitten.

Ook meerdere begraafplaatsen stonden blank als gevolg van de regenval. Graven op de begraafplaatsen Al Ghofrane, Rahma en Chouhada in Casablanca raakten overstroomd en werden veranderd in moerassen.

