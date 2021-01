Kritische Kamer trekt zelf ook boetekleed aan om toeslagenaffaire

algemeen 20 jan 3:42

In een debat dat tot na middernacht doorging heeft de Tweede Kamer, na flinke kritiek op het kabinet, ook zelf het boetekleed aangetrokken over zijn rol in de toeslagenaffaire.

De Kamer liet zich te veel meeslepen door de jacht op fraudeurs en heeft wetten aangenomen die in de praktijk te hard uitpakten, gaven veel partijen toe. Naast kritiek op het kabinet en de Kamer zelf, keken Kamerleden naar de rol van de bestuursrechtspraak en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst. De commissie-Van Dam die de toeslagenaffaire onderzocht wees ook deze instanties aan als onderdeel van het probleem. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers erkent via een motie "dat de Tweede Kamer medeverantwoordelijk is voor wetgeving die in de uitvoering zeer hardvochtig heeft uitgepakt en daarmee voor het leed dat in het rapport Ongekend Onrecht beschreven wordt".

Ook zijn coalitiepartners VVD, CDA, D66 en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP ondertekenen deze uitspraak. Alleen PVV-leider Geert Wilders wilde tijdens het debat niets weten van enige zelfreflectie. Verscheidene partijen riepen hem daar wel toe op, ook omdat juist zijn partij vaak hamert op een keiharde aanpak van fraudeurs. Voor zelfreflectie moet je bij de psycholoog zijn, zegt de leider van de grootste oppositiepartij. "De boom in met je zelfreflectie!" © ANP 2021