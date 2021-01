Na 20.00 uur drukker in OV en op de weg dan tijdens eerste golf

Op de wegen en in het openbaar vervoer is het 's avonds en 's nachts - wanneer de avondklok mogelijk van kracht wordt - rustiger dan voor de coronacrisis, maar nog duidelijk drukker dan tijdens de eerste coronagolf.

Overdag is het verschil met de eerste golf overigens nog groter. Dat blijkt uit gegevens van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) en ov-chipkaartbedrijf Translink.

Het demissionaire kabinet is naar verluidt van plan om woensdag een avondklok aan te kondigen. Het doel is dat mensen zich minder verplaatsen, daardoor minder contacten hebben, zodat de verspreiding van het coronavirus wordt ingeperkt. Ingewijden melden dat de avondklok in de laatste plannen tussen 20.30 uur en 04.30 uur moet gaan gelden.

Op de weg was het vorige week op die uren, tussen 20.00 uur en 04.00 uur, ongeveer een derde drukker dan tijdens week 14 van 2020, toen de 'intelligente lockdown' in het voorjaar was ingegaan.



Dit verschil is zowel doordeweeks als in het weekend te zien. Dat blijkt uit metingen van het NDW bij tweehonderd locaties verspreid over het land, met name snelwegen. De gegevens gaan over hele uren en sluiten dus net niet aan op de tijden waarop de avondklok zou moeten gelden.

In het openbaar vervoer is het relatieve verschil met de lockdown in het voorjaar nog groter. Doordeweeks checkten afgelopen week tussen 20.00 uur en 04.00 uur gemiddeld 74 procent meer mensen in bij treinen, bussen, trams, metro's en veerponten. Dat blijkt uit een vergelijking tussen vorige week en week 14 op basis van gegevens van Translink. In het weekend is zelfs een ruime verdubbeling te zien.



Buiten de uren waarop de avondklok moet gelden, is het verschil in drukte met de eerste lockdown nog groter. Dat komt vooral omdat het om grotere aantallen gaat, gezien overdag meer mensen op de been zijn.

Negen op de tien auto's die het NDW vorige week telde op doordeweekse dagen, reden voorbij na 04.00 uur en voor 20.00 uur. In het openbaar vervoer is qua drukte een vergelijkbaar verschil te zien tussen dag en nacht.

© ANP 2021