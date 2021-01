Duitsland verlengt lockdown tot 15 februari

Duitsland verlengt de lockdown tot maandag 15 februari, en scherpt de maatregelen ook aan met onder meer een strengere mondkapjesplicht.

Scholen en de meeste winkels, maar ook bijvoorbeeld horeca, theaters en fitnessclubs blijven enkele weken langer gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en leiders van de deelstaten besloten het land langer dan 31 januari op slot te houden uit vrees voor nieuwe coronavarianten. Hun jongste topoverleg over het coronabeleid zou eigenlijk volgende week plaatsvinden, maar werd vervroegd door het gevaar voor besmettelijkere mutaties.

Het wordt nu eens tijd succes te boeken, citeren Duitse media regeringsleider Merkel. Ze benadrukte dat het aantal nieuwe infecties licht daalt, en ook de druk op de intensive cares, en dat een nieuwe stijging moet worden voorkomen.



In het openbaar vervoer en in winkels wordt het dragen van gecertificeerde mondmaskers verplicht, bijvoorbeeld de blauwe chirurgische of de stofmaskers uit de bouwmarkt. Tot nu toe gold de plicht je neus en mond te bedekken, maar dat mocht ook met sjaal of zelfgemaakt mondkapje.

Ook is het de bedoeling dat meer werknemers thuis gaan werken om besmettingen op de arbeidsplek en in het openbaar vervoer te voorkomen. Werkgevers moeten thuiswerken de komende weken tot 15 maart toestaan waar het ook maar enigszins mogelijk is.

Volgens Merkel werken nu minder mensen thuis dan tijdens de eerste golf vorig jaar. Ze beloofde ook meer financiële steun voor ondernemers en zelfstandigen.

