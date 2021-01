Iran roept Biden op zich weer aan te sluiten bij akkoord 2015

buitenland 20 jan 9:06

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zijn nieuwe Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden opgeroepen de VS terug te laten keren in het internationale akkoord over Iran van 2015.

Met het akkoord hebben reeks grote mogendheden met Iran afgesproken dat dat land zijn nucleaire programma beperkt houdt en sancties tegen Iran zouden worden geschrapt. President Trump stapte in 2018 uit dat akkoord en verscherpte de sancties. De Iraanse economie en de gezondheidszorg lijden onder de vele Amerikaanse sancties die ook het betalingsverkeer met Iran belemmeren. Rohani zei dat zijn land zich weer aan de afspraken van 2015 gaat houden als de Verenigde Staten zich weer aansluiten en de sancties opheffen."De politieke loopbaan van president Donald Trump is vandaag voorbij en zijn beleid van 'maximale druk op Iran' is een totale mislukking geworden, aldus Rohani.

Biden heeft eerder aangegeven dat hij Iran weer diplomatiek wil benaderen. De VS beschuldigen Iran er al heel lang van een kernbom te willen maken. Iran heeft dat altijd tegengesproken. Iran dat zijn nucleaire geschiedenis al in de jaren zestig met Amerikaanse hulp begon, stelt vooral kernenergie nodig te hebben.