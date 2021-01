WHO: Britse coronavariant al in 60 landen

De Britse variant van het coronavirus is al vastgesteld in zeker zestig landen en territoria.

Dat zijn er tien meer dan een week geleden, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook in Marokko werd deze week het virus voor het eerst geregistreerd. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus zou inmiddels op zeker 23 plaatsen in de wereld zijn opgedoken.

Die nieuwe varianten worden gezien als besmettelijker. Daardoor zien sommige landen zich genoodzaakt om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding tegen te gaan.

Tientallen landen, waaronder Nederland en Marokko legden het reisverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk aan banden toen daar vorige maand de Britse variant was vastgesteld



Het coronavirus heeft wereldwijd volgens officiële cijfers aan ruim 2 miljoen mensen het leven gekost. Het dodental steeg volgens de WHO in een week tijd met 93.000, de grootste stijging sinds het begin van de pandemie.

Het totale aantal besmettingen dat wereldwijd is vastgesteld gaat ondertussen richting de 100 miljoen.

