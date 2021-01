Italië dreigt met rechtszaken tegen Pfizer over late levering

Italië dreigt met rechtszaken tegen de farmagigant Pfizer over vertraagde leveringen van het coronavaccin dat de Amerikaanse onderneming Pfizer met het Duitse BioNTech maakt.

De speciale 'coronacommissaris' in Italië, Domenico Arcuri, accepteert de vertraging niet en wil civiel- en strafrechtelijke zaken beginnen tegen de vaccinproducent.

Arcuri zei dat "de bescherming van de gezondheid van de Italianen niet onderhandelbaar is". De vaccinproducenten hebben laten weten dat er deze week vertragingen zijn bij het leveren van vaccins. Volgende de Italiaanse 'coronacommissaris' is deze week slechts 71 procent van de toegezegde doses afgeleverd. Volgens hem kan de vaccinatiecampagne niet vertraagd worden. Tot dusver zijn 1,2 van de 60 miljoen Italianen ingeënt.

Arcuri legde niet uit wat voor aanklachten hij precies in gedachten heeft.



Grote farmaceutische ondernemingen zijn vertrouwd met civiel- en stafrechtelijke aanklachten. Pfizer kreeg bijvoorbeeld een van de grootste verplichtingen tot schadevergoedingen ooit opgelegd door een Amerikaanse rechter wegens strafrechtelijke en civielrechtelijke misstappen.

Dat ging in 2009 om in totaal 2,3 miljard dollar wegens onder meer het illegaal op de markt brengen van farmaceutische producten, het omkopen van medici om bepaalde medicijnen voor te schrijven en het bedriegen van Amerikaanse gezondheidsinstellingen van de overheid met valse claims over producten.

