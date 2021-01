Kickbokser Gerges is klaar voor gevecht met Verhoeven

Kickboksorganisatie Glory is hard op zoek naar een tegenstander die volgende week zaterdag met Rico Verhoeven om de wereldtitel wil vechten.

Dat is nodig omdat Jamal Ben Saddik zich dinsdagavond heeft teruggetrokken met een rugblessure die zich ernstig laat aanzien. Hesdy Gerges zegt klaar te zijn voor een confrontatie.

"Rico Verhoeven, let's go!", postte de 36-jarige Amsterdammer woensdag op sociale media. Verhoeven en Gerges zijn bepaald geen vrienden. Ze kregen het ruim een jaar geleden aan de stok tijdens een persconferentie na een veelbesproken gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in een uitverkocht Gelredome.

Gerges vond Badr Hari sterker totdat hij een enkelblessure opliep. "Jij moet je mond houden en gewoon je handschoenen aantrekken", counterde Verhoeven. "Dan sla ik jou ook de hele ring door. Ik heb je al twee keer verslagen, jij bent voorlopig niet aan de beurt. Ga in een hoekje zitten en lekker met jezelf bezig zijn, aandachtszoeker."



Hard getraind

Verhoeven staat inmiddels wel open voor een gevecht met Gerges. Hij heeft hard getraind voor de titelstrijd met Ben Saddik, die zegt dat zijn rugblessure zo ernstig is dat het risico op permanente gezondheidsschade groot is. Verhoeven wil volgende week zaterdag zijn wereldtitel graag voor de tiende keer succesvol verdedigen.

Gerges zou met een confrontatie tegen Verhoeven niet alleen geld verdienen en veel aandacht krijgen. De 36-jarige Amsterdammer zou ook de kans krijgen om in één gevecht de wereldtitel te grijpen, hoe lastig dat ook zal worden.



Grote teleurstelling

De afmelding van Ben Saddik is een grote teleurstelling voor Glory. De Belg, die onder de vlag van Marokko vecht, leek een geduchte tegenstander voor Verhoeven die al sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht is. Wereldwijd hadden veel liefhebbers 19,99 euro over om het gevecht via een stream te bekijken.

Verhoeven en Ben Saddik ontmoetten elkaar al tweemaal. De Marokkaanse Belg won in 2011 van de toen pas 21-jarige Verhoeven. De Brabander nam in 2017 wraak en sloeg en trapte Ben Saddik gedecideerd knock-out.



Glory zal op zeer korte termijn met een tegenstander voor Verhoeven komen. Benjamin Adegbuyi en Badr Hari, achter Verhoeven en Ben Saddik de nummers 3 en 4 van de wereldranglijst, zullen op 30 januari met zo'n korte voorbereiding waarschijnlijk niet in de ring stappen voor een rechtstreekse confrontatie met de 'King of Kingboxing'.

Voor een talent als Levi Rigters komt een gevecht om de wereldtitel mogelijk ook nog te vroeg.

© ANP 2021