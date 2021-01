Ben Saddik geblesseerd en haakt af tegen Verhoeven

Kickbokser Rico Verhoeven zal zijn wereldtitel volgende week zaterdag niet verdedigen tegen Jamal Ben Saddik.

De Belg, uitkomend voor Marokko, heeft zich geblesseerd afgemeld. Dat bevestigt een woordvoerster van organisator Glory. Ben Saddik heeft op een training een rugblessure opgelopen. Volgens Glory verschijnt hij de komende maanden niet in de ring.

Glory gaat op zoek naar een vervanger voor de geblesseerde Ben Saddik. Die krijgt ruim een week de tijd om zich voor te bereiden op het gevecht met de wereldkampioen uit Brabant.

De 31-jarige Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij verdedigde zijn titel ruim een jaar geleden voor de negende en laatste keer. Badr Hari moest in een uitverkocht Gelredome geblesseerd opgeven.



Verhoeven en Ben Saddik zouden voor de derde keer tegenover elkaar staan in de ring. Verhoeven verloor in 2011 en prolongeerde in 2017 zijn wereldtitel door de Belgische Marokkaan te verslaan.

De partij tussen Verhoeven en Ben Saddik moest op 30 januari het hoogtepunt worden van een gala in het Rotterdamse Ahoy, waar geen fans welkom zijn vanwege corona. Liefhebbers kunnen het kickboksevenement voor 19,99 euro via een stream bekijken.

