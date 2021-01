Rusland wil coronavaccin in EU op de markt brengen

Rusland wil zijn coronavaccin Spoetnik V ook aan landen in de Europese Unie leveren.

De makers zeggen dat ze een aanvraag voor een beoordeling hebben ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Die organisatie beoordeelt alle vaccins en geneesmiddelen, waarna de Europese Commissie beslist of ze worden toegelaten.

Rusland verwacht een oordeel in februari. Het EMA zelf nuanceert dit. Het bureau laat desgevraagd weten dat de Russische ontwikkelaars om advies hebben gevraagd. Dit is een eerste stap, waarbij het EMA uitleg geeft over de procedures, zodat ontwikkelaars hun aanvraag kunnen voorbereiden. Op dinsdag heeft het EMA een vergadering gehad met de ontwikkelaars van Spoetnik V.

Het EMA heeft al twee coronavaccins beoordeeld. Het gaat om de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die kregen een positief oordeel en werden daarna toegelaten.



De inspecteurs kijken momenteel naar het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Ook kijken ze alvast mee met het onderzoek naar het vaccin van Janssen uit Leiden, zodat dit sneller dan gebruikelijk kan worden beoordeeld.

Het vaccin Spoetnik V is al goedgekeurd in onder meer Argentinië, Wit-Rusland en Servië. Brazilië buigt zich momenteel over goedkeuring van het middel.

