Verbod op demonstratie extreemrechtse Pegida in Eindhoven na aankondiging koranverbranding

Burgemeester John Jorritsma heeft een voor zondag aangekondigde demonstratie van de extreemrechtse anti-islambeweging Pegida in Eindhoven verboden.

Dat laat Jorritsma woensdag weten. Pegida is niet van plan zich aan het verbod te houden, kondigde voorman Edwin Wagensveld in een reactie aan. "Wij hadden hiermee al rekening gehouden, maar Jorritsma weet dat we al vaker hebben laten zien maling aan zijn Befehlen te hebben. Tot zondag Eindhoven!"

De burgemeester vreest ongeregeldheden omdat Pegida aankondigde een koran te zullen vernietigen of verbranden. Het Turkse consulaat heeft de gemeente laten weten om die reden een grote tegenreactie te verwachten, aldus Jorritsma.

In het verleden leidde een demonstratie van Pegida al eens tot ernstige wanordelijkheden in Eindhoven, en dat ondanks de inzet van driehonderd politiemensen waaronder twee pelotons ME, aldus Jorritsma.



De politie vreest ook nu weer ernstige ordeverstoringen gezien de plannen van Pegida die onbegrip en weerstand oproepen binnen de geloofsgemeenschap, aldus de burgemeester.



Rekening houden met gezondheid

Hij vreest in de commotie ook de coronamaatregelen niet te kunnen handhaven. "Ik houd ook rekening met de gezondheid van ordehandhavers", schrijft Jorritsma. "Zij moeten voldoende veilige werkruimte hebben in het geval van ongeregeldheden of calamiteiten."

Ook de groepering Nederland in Verzet had voor zondag een demonstratie in Eindhoven aangekondigd, maar die manifestatie is "geannuleerd". Nederland in Verzet heeft de gemeente Eindhoven hiervan woensdagochtend op de hoogte gesteld.



Organisator Michel Reijinga liet dinsdag op Facebook weten dat de komende demonstraties van Nederland in Verzet waaronder die in Eindhoven weliswaar zijn afgelast, maar dat wil volgens hem niet zeggen dat er geen mensen bijeenkomen: dat laat hij ieder voor zich beslissen. Alleen wil hij niet de verantwoording voor de demonstraties nemen.

Burgemeester, politie, justitie en de GGD roepen mensen dringend op om niet naar Eindhoven af te reizen komende zondag. "Reisbewegingen vormen een groot risico voor de volksgezondheid", aldus Jorritsma. "De druk op de gezondheidszorg is in Brabant-Zuidoost al zeer hoog."



Demonstratie uit de hand gelopen

Afgelopen zondag liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam uit de hand toen de mobiele eenheid ingreep en de politie er meer dan honderd mensen arresteerde.

Ook deze demonstratie was georganiseerd en vervolgens weer geannuleerd door Reijinga, maar dat weerhield duizenden mensen er niet van naar het plein te komen.

Gemeente en politie zijn voorbereid. "We houden rekening met de onaangekondigde komst van demonstranten/actievoerders, wat niet is toegestaan en waartegen opgetreden wordt", laat een woordvoerder van de gemeente weten. "We doen zoals gebruikelijk geen uitspraken over inzet en maatregelen."

