Oxfam: Marokko vereist nieuw belastingstelsel in strijd tegen sociale ongelijkheid

Marokko heeft een 'progressief' en meer inclusief belastingstelsel nodig om de toenemende sociale ongelijkheid aan te pakken en het economische herstel na de coronacrisis te versnellen.

Dat staat in een nieuw rapport van Oxfam over het Marokkaanse belastingstelsel. In het rapport komt de rol van belastingheffing aan bod bij het verminderen van sociale, economische en genderongelijkheid.

"De Marokkaanse economie heeft nog nooit zoveel rijkdom gecreëerd als in de afgelopen twintig jaar", aldus het rapport. Tegelijkertijd blijft armoede zwaar wegen in alle officiële statistieken in het land. Volgens het rapport worstelt het huidige belastingstelsel om de ontwikkeling van welvaartscreatie bij te benen.

Belastinginkomsten waren tussen 2000 en 2018 goed voor bijna 85% van de inkomsten uit de staatsbegroting. Deze belastingen wegen echter "zwaar en oneerlijk" op een klein deel van de samenleving, voegt het rapport toe. Dat is ook het geval bij de inkomstenbelasting die werknemers relatief zwaar belast.



Officiële cijfers tonen aan dat ongeveer 75 procent van de werknemers bijdraagt ​​aan de totale inkomstenbelasting in Marokko, waarvan slechts 25 procent afkomstig is van beroeps-, land-, landbouw- en kapitaalinkomsten. Als het om Marokkaanse bedrijven gaat, komt 82 procent van de inkomsten uit vennootschapsbelasting van slechts 2 procent van de bedrijven.

Het economisch herstel van Marokko, vooral tijdens de huidige gezondheidscrisis, zal als resultaat daarvan worden bemoeilijkt, voert het rapport aan.



Oxfam beveelt een reeks hervormingen van het belastingstelsel aan om het economisch herstel van het land te versnellen. De aanbevelingen omvatten onder meer de introductie van nieuwe belastingschijven voor de inkomstenbelasting en het verhogen van de minimum belastinggrens.

Als onderdeel van de hervormingen zouden mensen met een lager inkomen een lager percentage inkomstenbelasting betalen dan mensen met een hoger inkomen. De invoering van een progressieve belasting zal de belastingdruk voor de lagere en middeninkomensklasse verlichten.

Het rapport beveelt ook aan om zeer spoedig een vermogensbelasting in te voeren (belasting op bezittingen) en een milieubelasting om buitensporige CO2-uitstoot te verminderen.

