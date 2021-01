België: Franstalige hogescholen staan hoofddoek weer toe

Vanaf september 2021 mogen studenten een hoofddoek of ander religieus teken dragen op Franstalige hogescholen en op centra voor volwassenenonderwijs in Brussel en Wallonië.

Het besluit is gemaakt door de raad van bestuur van Wallonie-Bruxelles Enseignement, de scholenkoepel voor openbaar onderwijs in het Franstalige deel van België. Het besluit heeft betrekking op zo'n 50.000 studenten.

Vorig jaar oordeelde het Belgische Grondwettelijk Hof nog dat Franstalige onderwijsinstellingen het recht hebben om de hoofddoek te verbieden. Het verbod werd door alle openbare Franstalige hogescholen gehandhaafd. Moslimstudenten in Brussel protesteerden tegen het besluit onder de noemer 'Hijabi’s Fight Back'.

In het hoger onderwijs binnen de Franse Gemeenschap is het dragen van de hoofddoek al toegelaten in de meeste Katholieke onderwijsinstellingen. Vanaf volgend academiejaar zou dat ook het geval zijn voor de instellingen van Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

De voorzitter van het Collectif Contre l'Islamophobie reageert opgelucht. "We werken hier sinds 2017 achter de schermen aan", reageert voorzitter Mustapha Chairi. Het is volgens Chairi een krachtig signaal voor inclusie. "Vrouwen kunnen nu opleidingen volgen die ze willen volgen in plaats van de opleiding die ze verplicht worden te kiezen. Andere vrouwen worden misschien gestimuleerd om te studeren."

Ook Fatima-Zohra Ait El Maâti heeft positieve reacties ontvangen. Zij is mede-organisator van de betoging Hijabis Fight Back, die in de zomer van 2020 onder andere pleitte voor het dragen van een hoofddoek op hogescholen. "Eindelijk wordt het genormaliseerd om met een hoofddoek de school binnen te lopen. Jonge vrouwen kunnen zich haast niet voorstellen wat het is om niet te moeten inboeten op hun identiteit."

