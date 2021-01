VN-Veiligheidsraad maakt Amerikaanse proclamatie over Sahara officieel

De VN-Veiligheidsraad heeft de brief van Kelly Craft, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN), gepubliceerd.

In de brief van 15 december 2020 had Craft de VN-Veiligheidsraad formeel op de hoogte gebracht over het presidentieel decreet inzake Marokko en haar soevereiniteit over de Sahara.

In het document verzocht Craft de president van de Veiligheidsraad de brief en bijlage te verspreiden als officieel document van de Veiligheidsraad.

In de brief werd verwezen naar de proclamatie van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump waarin hij steun betuigde voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara. In zijn verklaring zei Trump dat het autonomieplan de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".



Hoewel de publicatie slechts van symbolische aard is en weinig juridisch gewicht heeft, was deze voldoende om op 21 december 2020 een vergadering van de VN-Veiligheidsraad te organiseren.

Terwijl pro-Polisario aanhangers het belang van het document hebben afgewezen groeit het beeld dat de hernieuwde positie van de VS als katalysator dient om het conflict op een aantal belangrijke manieren te ontrafelen.



Veel landen die tot nu toe hebben nagelaten om ondubbelzinnige steun te betuigen aan Marokko zien zich nu aangemoedigd om uit de kast te komen en het voorbeeld van de VS te volgen.

Eerder deze maand sloten 40 landen zich bij Marokko en de VS aan in een virtuele conferentie om het Marokkaanse Autonomie Plan te bespreken. De online bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van Marokko en de VS en stond in het teken van de Marokkaanse soevereiniteit.



Tijdens de bijeenkomst verzocht de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita de Europese Unie om een formeel standpunt in te nemen. Bourita benadrukte het belang van een Europese consensus in de nasleep van het Amerikaanse besluit.

"Het autonomie-initiatief van Marokko is de enige rechtvaardige en realistische oplossing", zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken David Schenker, eraan toevoegend dat "de internationale gemeenschap het autonomieplan van Marokko als de realistische oplossing zou moeten steunen."

