Wereldleiders feliciteren nieuwe president Biden

Wereldleiders reageren massaal op het aantreden van hun nieuwe collega Joe Biden.

De leiders van buurlanden Canada en Mexico en van veel Europese landen waren er snel bij om de nieuwe president van de Verenigde Staten te feliciteren. Premier Mark Rutte reageerde namens Nederland.

Veel felicitaties komen binnen via Twitter. "Felicitaties aan Joe Biden met zijn beëdiging als president van de Verenigde Staten en aan Kamala Harris met haar historische inauguratie", schreef de Britse premier Boris Johnson. Hij benadrukte dat Amerikaans leiderschap in de wereld cruciaal is "waar het kwesties betreft die ons allemaal aangaan". Hij noemde klimaatverandering en de pandemie.

De Duitse president Walter Steinmeier reageerde opgelucht. Hij noemde het een goede dag voor de democratie. Zijn gevoel wordt door veel Duitsers gedeeld, zei hij. Ook de paus liet van zich horen. Franciscus vroeg de nieuwe president om te streven naar "vrede en verzoening" in zijn land en de rest van de wereld. De kerkvorst beloofde God in zijn gebeden te zullen vragen om "wijsheid en kracht" voor de nieuwe president.



'Ware vriend van Ierland'

De Ierse premier Micheál Martin zei dat een "ware vriend van Ierland" de 46e president van de Verenigde Staten is geworden. Hij zei te hopen dat de relatie tussen Ierland en de VS nog hechter zal worden.

Martin zei dat het ook een "historische dag" is omdat de VS voor het eerst een vrouwelijke vicepresident hebben gekregen.



Premier Rutte verstuurde zijn felicitaties in het Nederlands en het Engels. "Namens het kabinet feliciteer ik hen van harte met hun historische inauguratie", schreef hij over Biden en Harris.

Er kwamen ook felicitaties uit Pakistan, Japan en India. Harris heeft een bijzondere relatie met dat laatste land, waar haar moeder vandaan komt.



