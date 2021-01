Biden 'verwelkomt' Sahara-deal met Marokko

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden wil in de eerste tien dagen na zijn aantreden tientallen presidentiële bevelen uitvaardigen waarmee hij beslissingen van zijn voorganger Donald Trump ongedaan wil maken.

Dat schreef de New York Times die over de plannen van de toekomstige regering beschikt. Biden wil direct na aantreden onder anderen dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs. Zijn voorganger besloot in 2019 om uit het akkoord te stappen. Trump houdt nog altijd vol dat het klimaat niet opwarmt, maar juist afkoelt.

Afgezien van het opnieuw toetreden tot het klimaatakkoord heeft Biden geen uitvoeringsbesluiten over kwesties van het buitenlands beleid aangekondigd. Hoewel veranderingen in het buitenlands beleid van de VS onontkoombaar zijn zullen die waarschijnlijk geen omkering van de Sahara-deal omvatten.

De Israëlische krant Maariv meldde maandag dat de doorbraken van de vertrekkende Amerikaanse regering inzake de Sahara "gunstig" liggen bij Biden. De krant sprak met verschillende bronnen binnen de Democratische partij en meldde dat Biden de recente overeenkomst tussen Marokko, Israël en de VS "hartelijk verwelkomde".



Ook de in Londen gevestigde nieuwsdienst Asharq Al-Awsat bevestigde het nieuws en meldde dat president Biden het bondgenootschap met Marokko als "essentieel" beschouwt, met name op het gebied van regionale veiligheids- en defensiekwesties.

Met de recente Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara is niet alleen een juridisch en diplomatiek precedent geschapen, het heeft ook een 'nieuw normaal' gecreëerd waar Biden hoogstwaarschijnlijk niets meer aan wens te veranderen, aldus Asharq Al-Awsat.

