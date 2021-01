Marokko hekelt pogingen Zuid-Afrika om VN te misleiden over Sahara-kwestie

De ambassadeur van Marokko bij de Verenigde Naties (VN), Omar Hilale, heeft recente verklaringen van Zuid-Afrika over de Sahara aan de kaak gesteld

Zuid-Afrika heeft in een brief aan de VN onterecht gesuggereerd dat de Sahara-kwestie de "topprioriteit" is van de Afrikaanse Unie (AU). Hilali veroordeelde de recente correspondentie tussen Zuid-Afrika en de VN in een brief aan de secretaris generaal van de VN.

De Zuid-Afrikaanse correspondentie werd eind december 2020 verzonden en was bedoeld om de secretaris-generaal van de VN te informeren over de besluiten van de 14e buitengewone zitting van de AU-vergadering over 'Silencing the Guns'. Het Afrikaanse initiatief is bedoeld om conflicten te voorkomen en vrede te bevorderen op het continent.

De Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij de VN, Jerry Matthews Matjila, gebruikte in zijn brief echter een misleidende inleiding waarin werd gesuggereerd dat de AU-bijeenkomst zich uitsluitend richtte op de kwestie van de Sahara. In werkelijkheid werd het territoriale geschil slechts één keer genoemd in de officiële AU-verklaring.



Bovendien komt de Sahara-kwestie voor in de onderste helft van de besluiten, die doorgaans worden gerangschikt naar urgentie.

Misleiding

Hilale schreef in zijn brief dat de Zuid-Afrikaanse functionaris heeft geprobeerd om zowel de secretaris-generaal van de VN en de Veiligheidsraad te misleiden. In de 57-pagina tellende verklaring van de AU wordt de kwestie namelijk maar in één paragraaf benoemd. Ook zou die enkele paragraaf "declaratoir" van aard zijn en op geen enkele manier "operationeel".



Hilale betreurt de pogingen van Zuid-Afrika om de territoriale integriteit van Marokko aan te vechten en voerde aan dat de werkwijze afwijkt van de neutraliteitseisen die zijn opgelegd door het voorzitterschap binnen de AU en de Veiligheidsraad.

Tot slot benadrukte Hilale dat de meeste Afrikaanse landen niet het standpunt van Zuid-Afrika delen. Algerije en Zuid-Afrika zijn beiden fervente aanhangers van het separatistische Polisario Front en hebben vorige week hun hardnekkige standpunt over het Sahara-conflict herhaald.



Algerije

Tijdens het recente bezoek van de Algerijnse buitenlandminister Sabri Boukadoum aan Zuid-Afrika riepen de twee landen de AU en de VN op om een ​​zelfbeschikkingsreferendum aan te nemen als oplossing voor het conflict in de Sahara.

Het onaangekondigde bezoek van de Algerijnse buitenlandminister kwam slechts enkele dagen nadat een Amerikaanse delegatie een officieel bezoek bracht aan het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

© MAROKKO.NL 2021