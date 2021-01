VS onderschrijven klimaatakkoord van Parijs weer

President Joe Biden heeft de Verenigde Staten weer onder de paraplu gebracht van het klimaatakkoord van Parijs.

Hij ondertekende woensdag een decreet waarmee de VS zich weer conformeren aan de doelen van het klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken.

Zijn voorganger Donald Trump besloot in juni 2017 om uit het akkoord te stappen. Dat kon echter pas in november 2019 en met inachtneming van een overgangstermijn van een jaar.

Vanaf 4 november 2020 maakten de VS niet langer deel uit van de wereldwijde coalitie tegen de opwarming van de aarde.



Trump houdt nog altijd vol dat het klimaat niet opwarmt, maar juist afkoelt. Biden denkt daar anders over en is juist een groot voorstander van het tegengaan van opwarming van de aarde.

In zijn campagne beloofde hij te zullen mikken op nul CO2-uitstoot in 2050 in de VS.

© ANP 2021