Hoogleraar: bewijs voor invoering avondklok niet overtuigend

Ron Fouchier, hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam is er allerminst van overtuigd dat de Britse en andere mutaties van het coronavirus voor een zwart scenario in Nederland gaan zorgen.

"Dat een variant de overhand krijgt, wil niet zeggen dat ze ook besmettelijker is," zegt hij in een gesprek met het AD. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Britse variant zo'n 30 procent besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkomt.

"Maar het bewijs dat daarvoor geleverd wordt, is wat mij betreft niet overtuigend. Daarin ben ik niet de enige hoor, er zijn meer virologen die er zo over denken. Het is denk ik goed om te laten zien dat er ook onzekerheden bestaan over de Britse variant", zegt Fouchier.

Volgens de hoogleraar is er het een en ander aan te merken op de conclusies van de onderzoekers van de universiteit van Oxford: "Dat een nieuwe variant opkomt en zich snel uitbreidt, is niets nieuws. Zelfs met dit coronavirus hadden we dat hiervoor al een keer of tien gezien. Dat gebeurt gewoon. Maar dat betekent niet automatisch dat die variant ook daadwerkelijk besmettelijker is. Dat is op basis van onze kennis over mutaties van virussen ook helemaal niet logisch."



Fouchier denkt dat de stijging van het aantal besmettingen in landen als Portugal en Groot-Brittannië eerder te maken hebben met de versoepeling van de maatregelen tijdens de kerstdagen.

Lansingerland is volgens de hoogleraar een voorbeeld: "Iedereen was daar bang voor een gigantische uitbraak, maar je ziet dat dat niet gebeurd is." Na ongeveer 60.000 tests kwamen in de Zuid-Hollandse gemeente 137 besmettingen aan het licht. Onbekend is hoeveel daarvan de Britse variant betroffen.

"Extra coronamaatregelen zijn prima", stelt Fouchier. "Maar de gegevens op basis waarvan dat nu gebeurt, vind ik eigenlijk te zwak. Het kabinet en het Outbreak Management Team gaan natuurlijk uit van worstcasescenario's, ze willen aan de veilige kant zitten. Dat begrijp ik. Maar een avondklok, dat is nogal een grote maatregel."

