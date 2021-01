Regering Biden niet blij met Chinese sancties na aantijgingen VS over moslimgenocide

Het Chinese besluit om op de dag van de machtswisseling in de VS sancties in te stellen tegen topfunctionarissen uit de ambtsperiode van Donald Trump, valt slecht bij de nieuwe Amerikaanse regering.

"Onproductief en cynisch", oordeelde een woordvoerster van de Nationale Veiligheidsraad van president Joe Biden.

China nam woensdag strafmaatregelen tegen 28 personen, onder wie de "liegende en bedriegende" oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Die had China verweten de moslimminderheid van de Oeigoeren te onderdrukken. Hij noemde dat genocide, tot woede van Peking. Dat beschuldigde Pompeo en anderen ervan zich te hebben bemoeid met interne aangelegenheden.

Op de Chinese sanctielijst staan ook voormalig nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien, zijn topmedewerker Matt Pottinger, oud-handelsadviseur Peter Navarro en voormalig topadviseur Steve Bannon.



Die Amerikanen komen China niet meer in. Ook kunnen bedrijven en instellingen die met hen in verband worden gebracht te maken krijgen met handelsbeperkingen als ze zaken willen doen met de communistische volksrepubliek.

De Nationale Veiligheidsraad van Biden vroeg Democraten en Republikeinen het Chinese optreden eensgezind te veroordelen. "President Biden kijkt ernaar uit om samen te werken met leiders van beide partijen om Amerika in staat te stellen de concurrentieslag met China te winnen."



De VS en China liggen al jaren in de clinch over allerlei kwesties. Bij de beëdiging van Biden was ook de gezant aanwezig van Taiwan, een eilandstaat die door China wordt gezien als een afvallige provincie

Het was volgens het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken de eerste keer in tientallen jaren dat zo'n vertegenwoordiger "formeel was uitgenodigd" voor de beëdiging van een Amerikaanse president.

© MAROKKO.NL 2021