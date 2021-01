Ajacied Labyad: beelden van kapper waren oud

Met een geplaatste trap schoot Zakaria Labyad Ajax naar de kwartfinale van de KNVB-beker. De international tekende voor de enige treffer van het uitduel met AZ (0-1).

Labyad vierde zijn treffer met gebaren. De aanvaller vormde met zijn vingers een schaar, alsof hij bij de kapper zat.

In verschillende media verschenen de afgelopen dagen foto's van Labyad en zijn ploeggenoten André Onana en Quincy Promes in een kappersstoel. Dat leidde tot heftige reacties van boze Nederlanders die klaagden dat voetballers ook tijdens een lockdown denken dat ze boven alle wetten staan.

"Ik snap die reacties wel een beetje", zei Labyad. "Maar die beelden van de kapper waren van lang geleden. Dat hadden mensen ook kunnen zien. Want de kapperszaak was open en er waren ook andere mensen aanwezig. Dat is nu niet meer zo, toch?"

"Ik ben blij dat we verder bekeren", verlegde Labayd zijn aandacht weer naar de wedstrijd. "Het waren moeilijke omstandigheden met die harde wind en dat gladde veld. Nee, ik vond het niet lastig om met zo veel andere ploeggenoten samen te spelen. Op de training oefenen we ook vaak met de wisselspelers tegen de basisspelers."

