Kickbokser Verhoeven vecht toernooi maar blijft wereldkampioen

Kickbokser Rico Verhoeven blijft voorlopig wereldkampioen in het zwaargewicht.

De Brabander vecht volgende week zaterdag een toernooi met Hesdy Gerges, Levi Rigters en Tarik Khbabez in een leeg Rotterdam Ahoy.

Organisator Glory heeft besloten dat de winnaar van het evenement geen titel krijgt. Verhoeven zou op 30 januari eigenlijk zijn titel tegen Jamal Ben Saddik verdedigen.

De Belg van Marokkaanse afkomst meldde zich dinsdag echter af vanwege een rugblessure. Verhoeven is al sinds 2014 wereldkampioen. Hij zou zijn titel voor de tiende keer op het spel zetten.



Glory heeft snel een oplossing gevonden voor de afwezigheid van Ben Saddik. Verhoeven begint het toernooi nu tegen Gerges. De winnaar strijdt met Rigters of Khbahez om toernooiwinst.

De 25-jarige Rigters, geboren in Amsterdam, is een van de grootste Nederlandse talenten in het zwaargewicht. De 28-jarige Khbabez is een Nederlander van Marokkaanse afkomst en heeft iets meer ervaring.



De ontmoeting tussen Verhoeven en Gerges is pikant. Beide kickboksers zijn bepaald geen vrienden en botsen vorig jaar tijdens de persconferentie na afloop van een gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari. Gerges vond Badr Hari sterker totdat hij een enkelblessure opliep.

"Jij moet je mond houden en gewoon je handschoenen aantrekken", counterde Verhoeven. "Dan sla ik jou ook de hele ring door. Ik heb je al twee keer verslagen, jij bent voorlopig niet aan de beurt. Ga in een hoekje zitten en lekker met jezelf bezig zijn, aandachtszoeker."

