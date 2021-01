Kamer wil hardere aanpak werkgevers die niet laten thuiswerken

Het kabinet moet harder optreden tegen werkgevers die werknemers dwingen naar de zaak te komen terwijl thuiswerken ook mogelijk is.

Dat vinden verschillende partijen in de Tweede Kamer. De roep klinkt uit zowel de coalitie als de oppositie.

VVD-Kamerlid Hayke Veldman wil dat de Inspectie SZW vaker en harder optreedt tegen dit soort werkgevers. "Als je ziet hoeveel verkeer er is, hoeveel auto's er bij kantoren staan. Het is veel. Te veel", aldus Veldman.

Het kabinet ging woensdag bij de persconferentie wel in op de kwestie, maar volgens CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma is het "te vaag en te beperkt" wat er van werkgevers wordt gevraagd. "Het kan niet zo zijn dat je werknemers dwingt te komen als ze thuis kunnen werken." Het melden van misstanden moet "laagdrempeliger", aldus Heerma.



Stevige handhaving

SP-leider Lilian Marijnissen was nog feller, en beschuldigde ook bedrijven bij naam. Volgens haar worden werknemers bij vestigingen van Wibra, Zara en H&M gedwongen om op onveilige wijze te komen werken. Ook GL-voorman Jesse Klaver wijst met de beschuldigende vinger naar kledingketen Zara.



Wat Marijnissen betreft moet het kabinet met een duidelijk meldpunt komen, waar werknemers misstanden kunnen melden. Ook pleit ze voor stevige handhaving, en forse boetes voor bedrijven die over de schreef gaan.

Volgens premier Mark Rutte is de werkplek niet de belangrijkste bron van besmetting. Het "overgrote deel van de mensen" die thuis kunnen werken, doen dat ook, aldus de premier tijdens zijn persconferentie.

"Volgens onderzoeken loopt dat op tot 80 procent." Uit onderzoek onder leden van vakbond CNV blijkt evenwel dat een kwart van de mensen die thuis kunnen werken toch wordt gevraagd om naar kantoor te komen.

