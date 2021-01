EU bespeurt verbetering in betrekkingen met Turkije

De sfeer tussen Turkije en de Europese Unie is verbeterd, zegt de EU. Ook al blijft Brussel erg bezorgd over de "Turkse omgang met de mensenrechten".

De EU verwelkomt de hervatting maandag van de besprekingen tussen Turkije en Griekenland over hun botsende aanspraken op de wateren in hun buurt, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell donderdag bij aankomst van de Turkse buitenlandminister Mevlut Cavusoglu in Brussel. Hij heeft "een verbetering gezien in de algehele atmosfeer".

De EU "wenst vurig" dat het tot "een duurzame de-escalatie in de oostelijke Middellandse Zee" komt, aldus Borrell. Turkije heeft het in die regio aan de stok met Griekenland en Cyprus over de onderlinge zeegrenzen en de winning van bodemschatten uit de zee.

Strafmaatregelen

De betrekkingen tussen de EU en Turkije, een NAVO-bondgenoot en formeel nog altijd kandidaat-lid, naderden vorig jaar het nulpunt. De EU nam vorige maand strafmaatregelen en waarschuwde dat het daar zo nodig niet bij blijft.

Cavusoglu's bezoek aan Brussel betekent niet dat de EU nu tevreden is over bijvoorbeeld de Turkse omgang met de mensenrechten, zegt een woordvoerder van Borrell. Het is er juist op gericht de relatie weer op het goede spoor te krijgen. En "we schrikken er niet voor terug" om aanmerkingen te maken.

