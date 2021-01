OM wil extreemrechts Belgisch Kamerlid vervolgen

Het Openbaar Ministerie van Oost-Vlaanderen heeft het Belgisch parlement gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid van Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) op te heffen.

Het parket in Gent wil de 27-jarige oprichter van de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden vervolgen wegens schending van de racisme- en wapenwetten, melden Belgische media.

Het parket heeft na twee jaar een onderzoek afgerond naar Van Langenhove en enkele andere leden van Schild & Vrienden, vanwege onder meer racistische berichten in besloten chatgroepen.

Het onderzoek begon naar aanleiding van een reportage van de Vlaamse omroep VRT in 2018. Daarin was te zien dat groepsleden in geheime chatgroepen racistische, antisemitische, seksistische en gewelddadige filmpjes en afbeeldingen met elkaar deelden en er onfrisse commentaren op gaven.



Vorig jaar werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld maar door zijn parlementaire onschendbaarheid kan hij niet voor de rechter worden gebracht.

Dat heeft ook nog veel voeten in de aarde. Het dossier moet volgens VRT eerst besproken worden in de Commissie Vervolgingen, die Van Langenhove moet horen en dan een aanbeveling doet voor het parlement. Mogelijk zou dat voor eind februari kunnen. De aanbeveling moet dan met een gewone meerderheid in het gehele parlement goedgekeurd worden.

© ANP 2021