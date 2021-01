Bagdad getroffen door dodelijkste aanslagen in drie jaar

Twee zelfmoordaanslagen op een markt in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben maandag aan zeker 32 mensen het leven gekost.

Minstens 110 mensen raakten gewond, meldde het ministerie van Volksgezondheid. De aanslagen zijn de zwaarste in Bagdad in drie jaar. In januari 2018 vielen meer dan 30 doden bij een zelfmoordaanslag op hetzelfde plein.

De eerste aanslagpleger claimde op de markt ziek te zijn en blies zichzelf op toen mensen op hem afkwamen. Mensen die zich verzamelden rond de slachtoffers werden vervolgens getroffen door de tweede explosie, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar zelfmoordaanvallen zijn in het verleden gepleegd door jihadisten van onder meer Daesh.

President Barham Saleh en de VN-missie in het land dat later dit jaar naar de stembus gaat, hebben de aanval veroordeeld.

