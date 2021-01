Rutte: avondklok moet tussen 20.00 en 21.00 ingaan

Een avondklok moet tussen 20.00 uur en 21.00 uur ingaan om voldoende effectief zijn. Dat zegt premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil een avondklok invoeren van 20.30 uur tot 04.30 uur. Verschillende partijen in de Kamer, waaronder coalitiepartij D66, pleitten er eerder in het debat juist voor een eventuele avondklok later op de avond in te laten gaan.

Volgens de premier is de avondklok "simpelweg noodzakelijk", omdat er nog steeds veel nieuwe besmettingen plaatsvinden bij bezoekjes thuis en de nieuwe mutaties van het virus nog besmettelijker lijken. Een avondklok die later dan 21.00 uur ingaat, zou volgens Rutte niet genoeg verschil maken in het terugdringen van de besmettingscijfers, wat weer nodig is om de druk op de zorg beheersbaar te houden.

Derde golf

Volgens PVV-leider Geert Wilders klopt Ruttes pleidooi voor een avondklok van geen kant. "Het is een verhaal van niks. Denkt u daarmee Nederland te kunnen overtuigen?" Hij wees op onderzoeken in het buitenland die aantonen dat "zo'n paardenmiddel" geen echt verschil maakt. Wilders wijst erop dat Nederland al op slot zit.



Maar volgens Rutte is het juist onverantwoord om nu de avondklok niet in te voeren. De huidige maatregelen en de vaccinaties helpen volgens Rutte niet genoeg om de derde golf voor te blijven, die volgens experts kan ontstaan door de besmettelijkere Britse variant.

De premier zegt niet uit te sluiten dat ook na 9 februari, vooralsnog de einddatum voor de harde lockdown en de beoogde avondklok, er nog maatregelen nodig zijn. Maar als het de goede kant op gaat dan heeft onderwijs de hoogste prioriteit om weer open te gaan. Ook de avondklok "zal dan als eerste in de vuilnisbak gaan", zegt Rutte. Maar harde garanties daarvoor zijn volgens hem nu nog niet te geven.

