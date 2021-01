RIVM: Weer minder dan 6000 nieuwe coronagevallen

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 5857 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Het is de zesde dag op rij dat dit aantal onder de 6000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 37.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 5359 per etmaal.

Het aantal van donderdag ligt daar iets boven, maar het aantal nieuw vastgestelde besmettingen daalt nog steeds.

