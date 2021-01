Abdelkader Benali spreekt na omstreden jodenuitspraken niet op 4 mei

Schrijver Abdelkader Benali heeft zich teruggetrokken als spreker tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Aanleiding daarvoor is de ophef die is ontstaan over uitspraken die hij meer dan tien jaar geleden deed over Joden. Volgens hemzelf gebeurde dat in "een dronken bui. ".

Bij het begin van de oorlog tussen Israël en Hezbollah sprak Benali op een borrel met oorlogsverslaggever Harald Doornbos. "Jemig, daar blijkt het vol te zitten met Joden", zei Benali volgens Doornbos over Amsterdam-Zuid. "En het vervelendste is: het zijn zoveel Joden. Amsterdamse Joden. Je voelt je als Marokkaan nauwelijks op je gemak. Het lijkt Israël wel. Heel irritant allemaal. Zoveel Joden, dat voelt gewoon gek aan."

Benali ontkent niet dat hij die uitspraken heeft gedaan. Maar "wie mij kent leest dat de uitspraken ironisch waren, vol zwarte humor", schrijft hij op Twitter. "Ze werden helaas letterlijk genomen. Zo letterlijk als wat. En daar kan ik me helaas niet tegen verdedigen, wat ik ook zeg. Ironie is niet weggelegd voor migranten zei ik gekscherend."



Benali vindt dat de discussie over zijn uitlatingen mensen niet mag hinderen tijdens de herdenking. "Het is beter dat een ander de lezing houdt", meent hij. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei begrijpt en respecteert de keuze van de schrijver. De comité betreurt de onrust die is ontstaan, laat de organisatie donderdagmiddag weten.

"Het is nooit mijn bedoeling geweest om Joden te demoniseren of weg te wensen", legt Benali uit op Twitter. "Ik werp de aantijging van antisemiet dan verre van me af." De schrijver hoopt dat hij de nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord, daarvan kan overtuigen. "Ik wil niet dat zij ook maar een tiende van een seconde denken dat daar een antisemiet staat te spreken."

