Macron wil hongerige studenten goedkoop te eten geven

President Macron heeft in gesprek met studenten beloofd dat er twee maaltijden per dag voor 1 euro zullen worden aangeboden

Veel studenten kunnen zich als gevolg van de strenge coronamaatregelen niet meer goed voeden. Talrijke studenten zijn hun baantje in bijvoorbeeld cafés en restaurants kwijtgeraakt en door de uitgaansverboden en het 'thuisstuderen' raken ze steeds verder geïsoleerd.

Volgens de nieuwssite BFMTV, die verslag deed van Macrons bezoek aan een universiteit ten zuiden van Parijs, hebben studenten zonder veel bewegingsvrijheid en zonder financiële middelen steeds vaker honger.

De president belooft nu twee maaltijden voor 1 euro per dag aan alle studenten ongeacht waar ze vandaan komen of wie hun studie financiert.



Het voor een deel platgelegde onderwijs is net als als andere sectoren in de samenleving en economie zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Maar Macron zei dat er zeker tot in de zomer geen sprake kan zijn van normaal onderwijs op de universiteiten.

Wel ziet hij mogelijkheden om studenten bijvoorbeeld om te beginnen één dag per week naar de universiteit te laten komen.

