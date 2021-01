Hirak-gedetineerden weer overgeplaatst na aankondiging nieuwe hongerstaking

Een zestal prominente Hirak-activisten zijn donderdag overgeplaatst naar andere detentiecentra in het land

Dat meldt de nationale gevangenisadministratie (DGAPR) donderdag. De overplaatsing gebeurde nadat de activisten woensdag hadden aangekondigd opnieuw in hongerstaking te zullen gaan.

De betrokken gevangenen verblijven sinds september in de Tanger-2 gevangenis nadat ze werden overgeplaatst als onderdeel van een overeenkomst tussen de activisten en de gevangenisdirectie om een eind te maken aan een eerdere hongerstaking.

De overplaatsing is volgens DGAPR bedoeld om een eind te maken aan "ernstige inbreuken en onaanvaardbaar gedrag" door de Hirak-gedetineerden.



De gedetineerden protesteren tegen het verbod op telefonisch contact met niet-familieleden. Ook zijn de gedetineerden naar verluidt verplicht om de gespreksonderwerpen te beperken tot louter gezinsaangelegenheden, meldt persbureau EFE die daarbij twee familieleden van de gedetineerden citeert.

De gedetineerden hebben sinds hun gevangenschap in 2017 al verschillende hongerstakingen georganiseerd. Veel activisten, onder leiding van voorman Nasser Zefzafi, werden gearresteerd wegens samenzwering tegen de staat nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.



De protesten werden in 2016 aangewakkerd door de dood van visboer Mouhcine Fikri. De 31-jarige Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.

Met uitzondering van enkele Hirak-voormannen hebben de meeste Hirak-gedetineerden hun straf uitgezeten of gratie ontvangen.

Veel vrijgelaten gevangenen hebben het land verlaten, enkele daarvan hebben in Europa asiel aangevraagd.



© MAROKKO.NL 2021