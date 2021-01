Koning Mohammed VI ontvangt buitenlandminister Emiraten in Fez

Koning Mohammed VI heeft woensdag de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten ontvangen in het koninklijk paleis in Fez.

De VAE-minister sjeik Abdallah bin Zayed Al-Nahyan heeft een bericht overgebracht van de kroonprins van Abu Dhabi sjeik Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane aan koning Mohammed VI, meldt staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP).

De bijeenkomst komt een paar maanden nadat de VAE een consulaat in Laayoune heeft geopend. De VAE was het eerste Arabische land dat consulaire vertegenwoordiging opende in de zuidelijke provincie van Marokko.

De komst van het consulaat was een teken van steun vanuit de VAE voor de territoriale integriteit van Marokko.



Het besluit van de VAE om het consulaat te openen kwam na een telefoongesprek tussen de kroonprins van Abu Dhabi en koning Mohammed VI in oktober. Mohammed VI omschreef de komt van het consulaat van de golfstaat als "historisch".

De beslissing van de VAE werd snel opgevolgd door Bahrein en Jordanië.

