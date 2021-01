marokko 21 jan 18:35

Een inbreker is donderdag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij ten val kwam tijdens een overvalpoging

De man probeerde via de nooduitgang het restaurant in het centrum van Tetouan te betreden maar kwam ten val op het trappenhuis van de horecagelegenheid.

De man liep meerdere verwondingen en botbreuken op en belande op de ic-afdeling van het ziekenhuis. Een handlanger van de man kon even later worden ingerekend.