Palestijn overleden na ontvangst coronavaccin in Israëlische gevangenis

De Palestijnse gevangene Maher Saasaa is overleden nadat hij onlangs het coronavirusvaccin kreeg toegediend

Dat meldt de Palestijnse Commissie van Gedetineerden en ex-Gedetineerden donderdag.

De Israëlische Prisons Service kondigde woensdag de dood aan van de 45-jarige Saasaa uit Qalqilah in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische regering is begonnen met het vaccineren van Palestijnse gedetineerden in verschillende gevangenissen. Nabestaanden meldden echter dat de vader van zes tijdens zijn 15-jaar durende detentie meermaals werd blootgesteld aan medische nalatigheid.



"We hebben een gedetailleerd rapport opgesteld over de gezondheidssituatie van de gedetineerden in Israëlische gevangenissen", meldt Qadri Abu-Baker, hoofd van de gedetineerden-commissie. Abu-Baker zal het rapport via het ministerie van Buitenlandse Zaken verzenden naar mensenrechtenorganisaties in een ​​poging "Palestijnse gevangenen te beschermen".

Volgens de Israëlische autoriteiten zal donderdag de autopsie op het lichaam plaatsvinden, vooralsnog is de "doodsoorzaak onduidelijk".



Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) meldt dat afgevaardigden nog steeds gevangenissen bezoeken. Het ICRC faciliteert de communicatie tussen gedetineerden en families sinds de bezoeken na de uitbraak van het coronavirus in maart werden stopgezet.

Volgens ICRC-woordvoerder Yahya Maswadeh zijn meer dan 95% van de gevangenissen en detentiecentra bezocht. "We hebben intensief contact met de Israëlische gevangenissen over het vaccinatieplan en we doen onze aanbevelingen om voorrang te geven aan kwetsbare groepen in de gevangenissen", aldus Maswadeh.

© MAROKKO.NL 2021