Marokko koopt Patriot-luchtverdedigingssysteem

De Amerikaanse International Trade Administration (ITA) heeft de verkoop bevestigd van PATRIOT Air Defense-systemen en G550-verkenningsvliegtuigen aan Marokko.

Het PATRIOT luchtverdedigingssysteem wordt ontwikkeld door de Amerikaanse firma Raytheon en wordt gebruikt door het Amerikaanse leger evenals door verschillende NAVO- en Aziatische landen.

De ITA gaf echter geen details over de waarde of omvang van de verkoop maar benadrukte wel dat Marokko de grootste koper van Amerikaanse wapens in Afrika is. De twee landen hebben vorig jaar een strategisch militair pact ondertekend dat loopt tot 2030.

Het Marokkaanse leger had eerder al een bestelling geplaatst ter waarde van $ 9 miljard voor de aanschaf van onder meer 25 F16v-jets, 24 Apache-helikopters evenals G550-verkenningsvliegtuigen om de verdedigings- en aanvalscapaciteiten van het land te vergroten.



Volgens FAR Maroc, een nieuwsdienst gespecialiseerd in het Marokkaanse leger, probeert Marokko om tegen het jaar 2028 in totaal 48 F16-jets (5e generatie) en 36 Apache-helikopters te bezitten.

Als gevolg van de vergevorderde aanbestedingen staat Marokko op het punt te beschikken over het leidende defensieleger van het Afrikaanse continent, staat in een rapport van Strategic Defense Intelligence (SDI). Daarmee zal Marokko koploper Algerije voorbijstreven nu het buurland geplaagd wordt door interne onrust, politieke strijd en dalende inkomsten.



“Onze interesse in de modernisering en uitrusting van onze legereenheden komt voort uit onze constante wens om het defensievermogen te ontwikkelen en het leger te voorzien van de nodige middelen en uitrusting", zei koning Mohammed VI vorig jaar in een dagorde aan het adres van de koninklijke strijdkrachten (FAR).

In het afgelopen decennium heeft Marokko zijn marine versterkt en zijn leger uitgerust met geavanceerde voertuigen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Spanje zijn de belangrijkste leveranciers van het Marokkaanse leger.

