Grapperhaus: avondklok gaat zaterdag in

De avondklok gaat aanstaande zaterdag in en gaat gelden van 21.00 uur tot 04.30 uur.

Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) donderdag na afloop van een debat over de coronacrisis. Het kabinet zette eerder in op een avondklok die om 20.30 uur begint, maar dat stuitte op verzet in de Tweede Kamer. Een aantal partijen stelde voor de avondklok een half uur later te laten ingaan.

In het OMT-advies staat dat de avondklok een afname van de besmettingen van 8 tot 13 procent kan realiseren. Dat de spertijd nu een half uur later ingaat zal volgens de minister maar "een heel klein stukje effect hebben" op dat percentage.

"Het zal nu misschien 7 tot 12 procent zijn. Maar ik denk dat het nog steeds een groot effect heeft. Je dwingt mensen om te zeggen ik blijf toch een avond thuis."



Ook zorgminister Hugo de Jonge denkt niet dat een half uur latere ingangstijd een groot probleem is. Het belangrijkste is dat mensen hun gedrag aanpassen.

"Uiteindelijk zijn het niet maatregelen die het verschil maken maar is het ons gedrag dat het verschil maakt. Al die maatregelen samen helpen daarbij", aldus De Jonge na afloop van het debat.

