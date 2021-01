Avondklok onder druk van Kamer naar 21.00 uur

Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur in de ochtend.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich donderdag na acht uur debatteren achter de maatregel, mits die een half uur later zou ingaan dan de 20.30 uur die het kabinet had voorgesteld. De avondklok eindigt vooralsnog in de ochtend van 10 februari; de harde lockdown een dag eerder.

Een half uur extra geeft mensen volgens de Kamer net iets meer tijd om nog even buiten iets te doen in de vroege avond, zoals sporten, wandelen of boodschappen doen. Vooral voor jongeren, gezinnen en werkenden en gezinnen maakt het uit. Een verzoek hiertoe van D66 werd gesteund door de meeste partijen.

Zowel kabinet als voorstanders willen eigenlijk geen avondklok, maar de gedachte is dat het toch mee kan helpen om een derde golf te voorkomen. Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat het tot een verlaging van de besmettingsgraad kan leiden van 8 tot 13 procent.



De ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zeiden na afloop van het debat niet te verwachten dat een half uur later een groot verschil op het beoogde effect zal hebben. Het gaat vooral om het gedrag van mensen, benadrukte De Jonge.

Motie PVV

Een motie van de PVV om juist geen avondklok in te voeren, kreeg steun van de Partij voor de Dieren, SGP, DENK, Forum voor Democratie en de onafhankelijke Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Kooten-Arissen. De tegenstanders spraken van een "paardenmiddel" en "een botte bijl", waarvan de mogelijke effecten niet echt zijn aangetoond.



De bevolking heeft volgens hen al veel fysiek en mentaal te lijden onder de harde lockdown. Een schepje hier bovenop is voor hen niet aanvaardbaar. PvdD wees erop dat dit zware middel wel wordt ingezet terwijl er bijvoorbeeld dagelijks nog steeds tientallen vluchten uit oranje gebieden komen.

Ruimte

Premier Mark Rutte gaf eerder in het debat al wat ruimte aan het tijdstip. Volgens hem moet een avondklok ingaan tussen 20.00 uur en 21.00 uur om effectief te zijn. Volgens Rutte is het onverantwoord om nu de avondklok niet in te voeren. De huidige maatregelen en de vaccinaties, helpen volgens hem niet genoeg om de derde golf voor te blijven.



Experts waarschuwen daarvoor nu de besmettelijkere Britse variant binnen korte tijd al goed is voor zeker 10 procent van de besmettingen. "Niemand wil een avondklok, maar nu ingrijpen voorkomt dat we straks een onbeheersbare situatie krijgen", aldus Rutte.

Het kabinet heeft nagedacht over een inperking van het huisbezoek van twee personen per dag tot nul. "Maar niemand ontvangen heeft een veel grotere impact dan de avondklok", zegt Rutte. Daarom wil het kabinet maximaal één persoon toestaan.



