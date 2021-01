Familie Nouri dient verzoek tot arbitrage in bij KNVB tegen Ajax

De familie van Abdelhak Nouri heeft een verzoek tot arbitrage ingediend bij de KNVB omdat het niet met Ajax tot overeenstemming is gekomen over een schadevergoeding.

Dat meldt de advocaat van de familie. Ajax erkende 2,5 jaar geleden volledige aansprakelijkheid voor de falende medische hulp die werd verleend aan Nouri.

Dat gebeurde nadat de talentvolle voetballer ruim 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar was gezakt en zwaar hersenletsel opliep. Het betekende blijvende hersenschade en een abrupt einde aan zijn voetbalcarrière.

Directeur Edwin van der Sar van Ajax gaf eerder deze maand al aan dat de gesprekken met de familie en juristen nog altijd niets hadden opgeleverd. Hij sprak toen al de vrees uit dat een arbitragezaak waarschijnlijk onvermijdelijk was.



Helaas

Advocaat Khalid Kasem bevestigt dat in de verklaring van de familie. "Sinds Ajax op 25 juni 2018 volledig en zonder voorbehoud heeft erkend dat de situatie waarin Abdelhak Nouri thans verkeert te wijten is aan het tekortschietende en niet adequate medische ingrijpen op 8 juli 2017 is het ondanks herhaalde pogingen helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie. Dit is voor de familie Nouri enorm teleurstellend."

De familie Nouri zal in de arbitragezaak vragen om een schadevergoeding die recht doet aan de situatie waarin Nouri zou hebben verkeerd als er destijds in die oefenwedstrijd in Oostenrijk wel goed was gehandeld.



"De familie Nouri denkt niet in termen van winnen of verliezen of financieel gewin. Geen enkel bedrag kan het gemis aan de 'oude' Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren. De wilde verhalen over de vermeende (financiële) eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond."

Het contract van Nouri liep afgelopen zomer af. Ajax heeft die verbintenis gerespecteerd. Volgens velen was Nouri minstens zo talentvol als zijn oude ploeggenoten Frenkie de Jong en Donny van de Beek, die nu voor veel geld bij FC Barcelona en Manchester United spelen.

