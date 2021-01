India: Marokko moet nog even wachten op coronavaccin

Marokko en een aantal andere landen moeten nog een paar dagen wachten op de ontvangt van het vaccin tegen het coronavirus.

Het Brits-Zweedse coronavaccin van Oxford/AstraZeneca wordt geproduceerd door het Serum Institute of India (SII), de grootste vaccinproducent ter wereld.

Marokko heeft 25 miljoen doses van het vaccin besteld en de eerste lading had afgelopen weekend aan moeten komen, maar volgens dagblad Times of India moet de Indiase regering nog landingsrechten goedkeuren voor vliegtuigen die worden gestuurd om de vaccins op te halen. Het kan daardoor nog "enkele dagen" duren voordat de export van vaccins naar onder meer Marokko, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Brazilië en vele anderen kan beginnen.

Twee keer eerder hebben Marokkaanse media onterecht gemeld dat vaccins zijn aangekomen in het land. Aanvankelijk had de vaccinatiecampagne eind december moeten beginnen.



"Leveranciers hebben te maken met technische problemen, met name in verband met de afgifte van vergunningen voor marketing en gebruik", meldde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb eerder deze maand.

Door de leveringsproblemen zijn Marokkaanse zorgautoriteiten al wel gestart met het zoeken naar alternatieven. Volgens Azeddine Ibrahimi van het Marokkaanse vaccinatie-comité worden vaccins uit Duitsland en de Verenigde Staten overwogen.



Volgens Ibrahimi overwegen autoriteiten het vaccin van Johnson & Johnson, die naar verwachting in februari de klinische proeven zal voltooien. Van dit vaccin is slechts een enkele dosis voldoende.

Ook het vaccin van Moderna is kandidaat, het middel verreist geen bijzondere opslag of noemenswaardige logistieke processen.



Brand bij SII

Bij het Serum Institute of India woedde vandaag een urenlange brand. Hierbij zijn meerdere doden gevallen, bevestigt CEO Adar Poonawalla.

De fabriek, gelegen in Pune in het westen van India, is samen met AstraZeneca en Oxford University bezig met de ontwikkeling van het Covishield-coronavaccin. De productie van het vaccin is niet in gevaar gekomen. Het vuur is inmiddels onder controle.



Het vuur brak donderdagmiddag (plaatselijke tijd) uit in de Indiase stad Pune in een gebouw vlak bij Terminal 1 van het instituut, meldt het Indiase nieuwsagentschap ANI. Volgens Reuters is een pand getroffen dat nog in aanbouw is.

Door snel handelen is er geen schade ontstaan en kan de fabriek blijven produceren.

© MAROKKO.NL 2021