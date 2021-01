Israël vaccineert recordaantal van 224.000 mensen in een dag

Israël heeft donderdag een recordaantal van 224.000 mensen ingeënt tegen het coronavirus, schrijft minister van Gezondheid Juli Edelstein op Twitter.

Israël heeft sinds het begin van de vaccinatiecampagne 2,4 miljoen mensen hun eerste prik gegeven. 850.000 mensen ontvingen ook al de tweede dosis.

Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. In Duitsland zijn tot en met donderdag 1,3 miljoen mensen voor het eerst ingeënt en 78.000 mensen voor de tweede keer. De meest recente cijfers in Nederland melden dat er hier 77.000 mensen zijn ingeënt tussen 6 en 17 januari.

Israël heeft ruim voldoende doses van het vaccin van Pfizer/BioNTech voor alle 9 miljoen inwoners, omdat het direct veel heeft aangeschaft. Het land deelt data over de inentingen met Pfizer, om het bedrijf meer inzicht te verschaffen over bijvoorbeeld de besmettelijkheid van mensen na de eerste prik.

Het land zit momenteel in een derde golf van besmettingen. Ondanks de voortvarende inentingscampagne stijgt het aantal besmettingen nog hard. Er is een strenge lockdown van kracht in Israël.

