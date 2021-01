Bezoek Spaanse premier Sánchez aan Marokko weer uitgesteld

Het bezoek van de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez aan Rabat zal pas "tussen februari en maart" plaatsvinden

Dat zei de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya donderdag in een interview met de Spaanse nationale radio.

De Marokkaans-Spaanse top die oorspronkelijk gepland stond voor 17 december 2020 wordt hoogstwaarschijnlijk voor een tweede keer uitgesteld. Volgens González Laya is de uitstel het gevolg van de "huidige gezondheidssituatie". Ze ontkende stellig dat er enig "politiek motief" achter zou schuilen.

Sanchez wordt in Marokko verwacht om samen met de Marokkaanse regeringsleider Saad Eddine El Othmani een bilaterale bijeenkomst in Rabat voor te zitten.



Hoewel de agenda van de bijeenkomst nooit officieel is vrijgegeven zal deze hoogstwaarschijnlijk gaan over de Spaans-Marokkaanse zeegrenzen. De kwestie betreft overlappende claims tussen de zeegrenzen van Marokko en Spanje in de Atlantische Oceaan tussen het Zuid-Marokkaanse Dakhla en de Spaanse Canarische Eilanden.

Naar verwachting zal ook het onderwerp van illegale migratie worden besproken, vooral in het licht van de toegenomen stroom irreguliere migranten die aankomen op de Canarische Eilanden.



