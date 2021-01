Marokko registreerde minder voortijdige schoolverlaters in 2019/2020

Tijdens het schooljaar 2019-2020 is het aantal voortijdige schoolverlaters in Marokko aanzienlijk gedaald

De daling werd waargenomen op alle drie onderwijsniveaus in Marokko, zei de minister Said Amzazi (Onderwijs) dinsdag.

In totaal telde het vorige schooljaar ruim 55.200 schoolverlaters. Op het basisonderwijs is het aantal voortijdige schoolverlaters afgenomen van 2,7% naar 2,1%. Op middelbare scholen verlieten 10,4% van de leerlingen voortijdig het onderwijs, in tegenstelling tot 12,1% in dezelfde periode een jaar eerder en op het voortgezet onderwijs daalde het aandeel van 8,8% naar 7,4%.

Afstandsonderwijs

De uitbraak van het coronavirus heeft de onderwijsuitdagingen in Marokko vergroot. Tijdens het schooljaar 2019-2020 heeft Marokko een programma voor afstandsonderwijs aangenomen vanwege de coronamaatregelen die in maart 2020 werden ingevoerd.



Leerlingen die woonachtig zijn in afgelegen gebieden behoorden tot de leerlingen die de zwaarste uitdagingen ondervonden vanwege een gebrek aan middelen om het onderwijs op afstand te volgen. Het ministerie organiseerde om die reden ook lessen via nationale televisiekanalen.

Meer scholen

Volgens Amzazi telt Marokko momenteel 11.487 onderwijsinstellingen, waaronder 6.309 op het platteland. Het aantal internaten bereikte 924 verspreid over het hele land, waarvan 575 op het platteland.

De minister beloofde voor dit jaar om 104 extra provinciale scholen te bouwen. Hij kondigde een nieuw programma aan om in de periode 2022-2026 het aantal brede scholen uit te breiden met de bouw van 150 nieuwe instellingen.

© MAROKKO.NL 2021