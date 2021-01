Israël en Marokko tekenen overeenkomst voor directe vluchten

Een maand nadat de eerste Israëlische commerciële vlucht landde in Rabat, hebben Marokko en Israël naar verluidt ingestemd met directe vluchten

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat door de overeenkomst een directe vlucht tussen de twee landen slechts vijf uur zal duren.

De overeenkomst is ondertekend door de directeur van de Israëlische burgerluchtvaartautoriteit en Yishai Don Yahya en zijn Marokkaanse tegenhanger Tariq Tulaibi. In de overeenkomst zijn geen beperkingen afgesproken met betrekking tot het aantal luchtvaartmaatschappijen of het aantal vluchten per week.

De nieuwe luchtvaarovereenkomst is een gevolg van de voorgenomen verzoening tussen Marokko en Israël. Koning Mohammed VI ontving 22 december een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de normalisatiedeal tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden.



Met de Verenigde Staten (VS) en Israël is een samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie en handel. De VS hebben in ruil voor de normalisatiedeal de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara erkend.

Directe vluchten

De Israëlische krant Yedioth Ahronoth meldt dat de Marokkaanse nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) drie maal per week een Boeing 787 Dreamliner zal inzetten voor vluchten tussen Tel Aviv en Casablanca. Het is nog niet duidelijk hoeveel vluchten de Israëlische luchtvaartmaatschappijen gaan aanbieden, wel staat al wel bekend dat ook directe vluchten naar Marrakech zullen worden aangeboden.



De Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir hebben eerder al aangekondigd directe vluchten uit te zullen voeren. Beide luchtvaartdiensten hebben echter nog geen details vrijgegeven.

Het is de derde luchtvaartovereenkomst in korte tijd tussen Israël en een handjevol Arabische landen. In de afgelopen maanden zijn soortgelijke pacten gesloten met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein. Marokko volgt in het kielzog van deze twee landen die samen met Egypte, Soedan en Jordanië, de enige vijf landen in de Arabische wereld zijn die de betrekkingen met Tel Aviv hebben genormaliseerd.



Geheime relaties

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.

Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.



Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

Droombestemming Dakhla

Eind december meldde de Marokkaanse Minister van Toerisme Nadia Fettah Alaoui al dat Marokko en Israël binnen twee tot drie maanden regelmatige rechtstreekse vluchten zullen opzetten.



Marokko en Israël hebben beiden "enthousiasme" getoond om de luchtverbindingen tot stand te brengen, zei Fettah Alaoui. De toerismeminister verwacht jaarlijks 200.000 Israëlische toeristen te verwelkomen.

In een interview met de Israëlische televisiezender KAN 11 merkte ze op dat Israëliërs die naar Marokko wensen te komen bij aankomst een visum kunnen krijgen.

Fettah Alaoui wil groot inzetten op het toerisme in de Marokkaanse Sahara en benadrukte dat toeristen terecht kunnen in de kustplaats Dakhla om te genieten van watersporten zoals (kite)surfen. "We hebben veel projecten in de pijpleiding en zullen deze in de komende weken of maanden lanceren".

© MAROKKO.NL 2021