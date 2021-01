Sidi Kacem: Laboratorium fraudeerde met meer dan 1200 coronatests

Een ongeautoriseerd testlaboratorium heeft in ruim twee maanden tijd meer dan 1.200 valse coronatestcertificaten verstrekt

Dat meldt dagblad Assabah vrijdag. Het laboratorium verstrekte sinds december vorig jaar negatieve coronatestresultaten in ruil voor geldbedragen tussen de 600 en 1000 DH (€ 55 - € 90).

De eigenaresse van het testlaboratorium is aangehouden. De echtgenoot van de vrouw en een labtechnicus werden vorige week al opgepakt. Bij huiszoekingen had de gerechtelijke politie tientallen vervalste medische certificaten in beslag genomen.

Het frauderende drietal had klanten in het hele land, voornamelijk mensen die naar het buitenland wilden reizen en een negatieve coronatest moesten laten zien.





De zwendel kwam aan het licht door de opvallende geografische verspreiding van de klanten. De politie besloot vervolgens een undercoveroperatie uit te voeren, de betrokken agente ontving na betaling een certificaat zonder dat ze een monster had gestuurd.

Het drietal is voorgeleidt aan de officier van justitie. Ze worden onder meer vervolgd voor het vervalsen van medische certificaten en het runnen van een laboratorium zonder toestemming.

